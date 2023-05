RKC Waalwijk sluit seizoen af met ruime nederlaag tegen degradant

RKC Waalwijk heeft het voetbalseizoen niet in stijl kunnen afsluiten. De Waalwijkers hadden nog een kansje om zich tegen degradant SC Cambuur te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, maar lieten die mogelijkheid lopen. De ploeg van trainer Joseph Oosting verloor in Leeuwarden met ruime cijfers, 4-0.

In de eerste helft zat het venijn in de staart. Ver in blessuretijd maakte Cambuur in enkele minuten tijd twee doelpunten achter elkaar. Roberts Uldrikis opende de score, door van dichtbij een voorzet van ver van aanvoerder Alex Bangura in te tikken. Dat was in de vijfde minuut van de extra speeltijd.

Vervolgens kwam doelpunt nummer twee er meteen achteraan. RKC Waalwijk verspeelde meteen na de aftrap de bal en David Sambissa rondde af na een snel door de thuisclub opgezette aanval.

Vrij snel na de hervatting maakte Navarone Foor er 3-0 van. Hij kreeg de bal met een beetje mazzel, draaide weg van twee tegenstanders en rondde af. Door Milan Smit liepen de Friezen nog verder uit. Hij kon simpel scoren na een verdedigingsfout bij RKC Waalwijk

Voor Joseph Oosting was het de laatste wedstrijd als coach van RKC Waalwijk. Hij vertrekt na een succesvol seizoen in Waalwijk naar FC Twente.