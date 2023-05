Man (20) scheurt met een snelheid van bijna 190 km/u over de A50

Een automobilist van 20 scheurde maandagochtend met een snelheid van bijna 190 kilometer per uur over de A50 bij Uden. Je mag daar honderd. De man moest zijn rijbewijs inleveren.

De snelheidsovertreding was niet de enige fout die de 20-jarige maakte. Hij haalde op de snelweg namelijk ook meerdere keren rechts in. Dit onder meer via de uitvoegstrook, zo laat de verkeerspolitie Oost-Brabant weten.

De jonge automobilist had zijn rijbewijs nog maar anderhalf jaar in bezit.