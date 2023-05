Traangas gegooid tijdens optreden 7th Sunday, verder rustig verlopen

De organisatie van 7th Sunday Festival kijkt terug op een 'fantastisch weekend'. 45.000 bezoekers bezochten optredens van onder andere dj-duo Rebellion, Nicky Romero, MAAN en Kraantje Pappie. Op een enkel incidentje na verliep de dag gemoedelijk. Tijdens een van de optredens werd traangas in het publiek gegooid.

Bezoekers meldden zondagavond dat mensen tijdens het optreden van Sub Zero Project de tent uitrenden met hun handen voor hun mond. Er was een traangasbom gegooid tussen het publiek. Volgens woordvoerder Geertje van Zoggel komt dit helaas vaker voor op grote festivals. "Criminelen gebruiken traangas om paniek te zaaien onder het publiek. Terwijl bezoekers druk zijn met hun tranende ogen of ademhalingsproblemen, slaan zij hun slag door tasjes of broekzakken leeg te roven."

"Het is net als een vechtpartijtje."

Van Zoggel laat weten dat het voorval van korte duur was en geen grote impact heeft gehad op de sfeer van de dag. "Het is net als een vechtpartijtje: mensen rennen ervan weg, er ontstaat even paniek, maar binnen een minuut trekt het gas weg uit de tent en kan er weer gefeest worden." Mensen die last hadden van tranende ogen zijn buiten de tent opgevangen. "Vaak trekken de zere ogen na een half uur weer weg. We hopen dat ze daarna weer van de muziek en het mooie weer hebben kunnen genieten."

"Als we zien dat het ergens misgaat, kunnen we snel ingrijpen."