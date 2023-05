Poep en vernielingen in kabouterbos: 'Wij zijn echt heel verdrietig'

Opnieuw is het met Pinksteren raak bij het kabouterbos in Erp: vernielingen, gestolen kabouters en deze keer, als absoluut dieptepunt, is er ook gepoept in het bos. De vrijwillige organisatie is boos, want voor het tweede jaar op rij is er een spoor van vernieling achtergelaten.

Ron Vorstermans Geschreven door

“Er zijn wel vaker kleine vernielingen in het kabouterbos”, legt initiatiefnemer Eline Kampers uit. “Het idee voor het bos is ontstaan in de coronatijd en het wordt vrijwillig door ons gerund, onder meer met giften en een potje geld van de gemeente en de dorpsraad.”

"Dit is een absoluut dieptepunt."

De kabouters op De Roost, in het buitengebied van Erp, werden vorig jaar met Pinksteren al flink vernield. Dit jaar is het opnieuw raak en is het zelfs een graadje erger. “Dit is een absoluut dieptepunt. Wat ik vanochtend aantrof is echt niet leuk meer.” Want niet alleen bleken sommige kabouters gestolen en vernield, er lag ook poep en een boel wc-papier met poep eraan. "Voor zover wij het nu weten zit er geen poep op de kabouters", aldus Kampers. De vraag is dan natuurlijk: wie doet zoiets., maar dat is nog onduidelijk. Achter het kabouterbos liggen de tijdelijke artiestenparkeerplaatsen van twee naastgelegen festivals, Harmony of Hardcore en Seventh Sunday. Kampers denkt dat dat geen toeval is, omdat die parkeerplaatsen enkel met Pinksteren in gebruik zijn. “Maar dat kunnen we niet hard maken.”

"Wij konden vanochtend zo naar het bos lopen."

Dit jaar was er tijdens het festivalweekend extra toezicht op het kabouterbos. Die bewaking was onder meer geregeld door de festivalorganisatie. “Maar die bewakers zaten gewoon in de auto te eten. Wij konden vanochtend zo naar het bos lopen. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn.” Kampers hoopt nu echt dat het de laatste keer is. “Want zo is het niet leuk meer. Hier worden wij echt heel erg verdrietig van.”

Foto: Eline Kampers.