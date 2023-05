Theo draagt het hele jaar een kersttrui: 'Mensen lachen me soms uit'

In de kringloopwinkel van Theo lijkt het het hele jaar door kerst. Tussen alle kopjes en tweedehandskleding kun je er terecht om de voorraad kerstballen aan te vullen. Ook Theo zelf wil het feest, zelfs midden in de lente, niet achter zich laten. Heel het jaar draagt hij een kersttrui. "Het levert veel gekke blikken op."

Op zijn gemakje geeft Theo rustig allerlei spulletjes een plekje in de schappen van kringloopwinkel de Tierelantijn. Klanten kijken zo halverwege de lente gek op, als hij ze begroet in zijn favoriete groene kersttrui.

"In december wordt onze stichting altijd goed geholpen", begint hij. De Tierelantijn helpt namelijk mensen die in armoede leven. In december krijgt de winkel veel extra hulp, maar in andere maanden lopen de donaties terug. "Dat terwijl we weten dat deze mensen ook alle de andere dagen hulp nodig hebben."

En dus maakt hij er een statement van om heel het jaar lang dat kerstgevoel vast te houden. "Zorgen voor elkaar en vrede op aarde, zou eigenlijk gewoon heel het jaar door moeten", vindt Theo, die sinds september 2021 elke dag in een kersttrui loopt.

"Ik wilde eigenlijk kerstman worden toen ik klein was", vertelt hij. "Het leek me mooi om mensen blij te maken. Maar ik mis een goede baard", lacht hij. "Op deze manier hoop ik toch te kunnen helpen."