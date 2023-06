Jeffrey Herlings ook zonder gekke risico's kansrijk voor wereldtitel

Jeffrey Herlings miste vorig seizoen door een gebroken hielbeen, maar is dit jaar verrassend snel weer terug aan de top. Met nog twaalf Grand Prix' te gaan, staat hij tweede achter de Spanjaard Jorge Prado. De strijd om de wereldtitel barst de komende tijd dan ook in alle hevigheid los. "Het wordt een tweestrijd en alles ligt nog open", zo zegt de motorcrosser uit Oploo.

Jeffrey Herlings toonde vorig weekend weer eens zijn spierballen en kroonde zichzelf tot Nederlands kampioen tijdens de Dutch Masters of Motorcross. Lang kan hij er niet van genieten, want in de MXGP wacht een spannende strijd om de wereldtitel.

Herlings heeft nog een zeer grote kans op de wereldtitel, maar moet dan geen pech meer hebben zoals laatst tijdens de Grote Prijs in Frankrijk. Daar viel hij uit in de tweede manche omdat het elastiek van zijn bril brak en ook nog eens een voetsteun.

Het probleem van Herlings dit seizoen is zijn matige start, waardoor hij vaak voor een inhaalrace staat. Dat kan hij als geen ander en door blessures van collega-rijders wordt de schade na het begin steeds beperkter. Maar het blijft telkens jagen en dan vooral op Jorge Prado. "Hij heeft het voordeel van een snelle start, want dat is zijn specialiteit. Maar ik kan beter rijden en mijn conditie is sterker. Dus alles ligt nog open."

Door het gemiste seizoen is Herlings wat volwassener en slimmer geworden in zijn rijstijl. "Ik had niet verwacht dat ik mee zou doen om de wereldtitel", vertelt hij. "Ik had zo lang niet op topniveau meegedaan en de routine was weg. De eerste wedstrijden waren dan ook niet wat men van mij gewend was. Ik heb nog altijd veel last van harde armen."

"Maar langzaamaan kom ik in vorm en word ik beter en beter. Ik rij wel anders, want het is niet meer zo explosief. En ik pak ook niet meer die gekke risico's. Mijn rijstijl is wat rustiger, maar ik denk wel dat ik er wereldkampioen mee kan worden."

Dit weekend komt Jeffrey Herlings in actie op de GP van Letland.