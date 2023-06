Optredende agenten vieren jubileum: ‘We doen meer dan boeven vangen'

De politie die optreedt tegen relschoppers, kennen we wel. Maar dat agenten ook letterlijk optreden, zorgt voor nog wel eens voor verbaasde reacties. Toch is dat wat muzikale agenten en oud-agenten doen bij Politieharmonie Oost-Brabant. Dit jaar bestaat de groep van blazende en trommelende agenten zelfs 75 jaar. “Mensen weten vaak niet dat wij meer doen dan alleen boeven vangen.”

De harmonie begon in 1948 als het orkest van de gemeentepolitie van Eindhoven. “Overal waar de gemeente zich wilde presenteren, werd ons muziekkorps ingezet”, weet oud-agent John van Oorschot (65), die al ruim 25 jaar lid is van de harmonie. Hij speelt eufonium. “Van de intocht van Sinterklaas tot de marathon van Eindhoven.” “Dat was de oude tijd”, vult Albert van Veldhoven (71) aan. Hij was 45 jaar rechercheur en speelt, net als John, al een kwart eeuw mee in de politieharmonie. Hij speelt op de klarinet. Tegenwoordig speelt het orkest ook buiten Eindhoven, zoals bij een herdenking in Kamp Vught en de provinciale Dodenherdenking. “Wij zijn het visitekaartje van de politie. Daardoor mag je op heel bijzondere plaatsen spelen”, zegt Albert. De harmonie van ruim vijftig leden bestaat voor een derde uit huidige politieagenten, een derde is met pensioen en een derde is politievrijwilliger.

“Door het enorme personeelstekort moeten de leden in hun vrije tijd oefenen.”

Niet alleen tijdens zware momenten staat het harmonie op het podium. Ook bij de lintjesregen in Eindhoven of tijdens de diploma-uitreiking van nieuwe agenten in Oost-Brabant pakken de agenten de instrumenten erbij. Al lopen de optredens wel eens anders dan gepland. “Mede door het enorme personeelstekort binnen de politie moeten de harmonieleden in hun vrije tijd oefenen. En met onregelmatige diensten van de politiemensen is dat een uitdaging”, zegt Albert. “Soms hebben politieharmonieleden onverwachts een dienst en dan hebben ze geen tijd om te repeteren. Dan missen we al gauw vijftien muzikanten”, gaat hij verder.

“Het is al twee keer voorgekomen dat PSV kampioen kon worden op het moment dat wij een concert hadden.”