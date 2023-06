112-nieuws: krantenjongen geschept • dief steekt vier keer snelweg over

13.15

Drie mensen zijn gisteren opgepakt in de buurt van een huis aan de Leeuwenbekstraat in Sint Willebrord. Om halftwee wilden agenten in de woning een man aanhouden, omdat hij meerdere diefstallen zou hebben gepleegd. Bij aankomst zag de politie de auto van de man net wegrijden. Ze zetten die aan de kant, maar de gezochte man zat er niet in. De bestuurder was een 28-jarige man, die werd ingerekend omdat hij reed terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Hij bleek gewond te zijn en vertelde te zijn gestoken door een vrouw. In de woning aan de Leeuwenbekstraat werd die 30-jarige vrouw opgepakt. Agenten namen een zakmes mee. Later op de dag is ook de verdachte opgepakt, die voor de diefstallen werd gezocht.