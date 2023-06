Piet (91) is na 30 jaar terug bij FC Den Bosch om herinneringen op te halen

Piet Damen (91) was ruim 45 jaar supporter van FC Den Bosch, maar hij kwam al tientallen jaren niet meer in het stadion. Tijdens een bijeenkomst van Talking Football in stadion De Vliert haalde hij voor het eerst samen met andere ouderen herinneringen op aan de club. Mooie, maar ook vervelende herinneringen. "Het is gek, maar wel fijn om weer terug te zijn."

Met zijn rollator komt de 91-jarige supporter de Businesslounge van stadion De Vliert binnengelopen. Vanaf daar heb je uitzicht op het veld en de tribunes. "Het ziet er anders uit, maar ik herken wel de plek waar ik jaren heb gezeten”, zegt Piet. Het project Talking Football is opgezet voor ouderen zoals Piet die aan huis gekluisterd zijn en weinig tot geen sociale contacten meer hebben. “Ik heb heel erg naar deze dag uitgekeken. Normaal zit ik alleen thuis en nu kan ik met mensen praten die dezelfde passie hebben. Voetbal en FC Den Bosch”, zegt hij. Op tafel liggen oude magazines en foto’s van oud-spelers en er staat een laptop met beeldmateriaal van FC Den Bosch. Piet haalt samen met andere oud-supporters herinneringen op aan de club. “We hebben het gehad over spelers zoals Ruud van Nistelrooij en Wim van der Horst, de gewonnen prijzen en wat je zelf mee hebt gemaakt als supporter.”

“Als FC Den Bosch verloor was ik er ziek van.”

In 1946 ging Piet voor het eerst naar een wedstrijd van de Bossche club. Toen heette het nog BVV. “Op zondag ging ik gauw naar de kerk. Thuis at ik een boterham en dan moest ik zo snel mogelijk naar de wedstrijd." In 1966 fuseerden twee voetbalclubs, waaronder BVV, en ontstond FC Den Bosch. Ook toen bleef Piet supporter. "Als ze wonnen had ik een goede dag. Maar als FC Den Bosch verloor hoefde mijn moeder geen avondeten voor mij te maken. Dan was ik er letterlijk ziek van." Piet miste geen thuiswedstrijd. Tot 1991. Er ging iets mis bij het aanschaffen van een seizoenkaart. “De administratie zei dat wij geen geld hadden gestort. Terwijl dat wel het geval was”, herinnert de supporter zich. “Toen ik vroeg of ik nog een kaartje kon krijgen voor de wedstrijd, kon dat niet. Terwijl ik al zo lang supporter was. Ik was heel kwaad en teleurgesteld.” Toen bleek dat het geld inderdaad wel was gestort, mocht Piet zijn seizoenkaart komen ophalen. “Toen heb ik op z’n Bosch gezegd smeert ‘m maar in je haren, want ik heb hem niet meer nodig. Daarna ben ik nooit meer naar een wedstrijd gegaan.”

“Het is fijn om terug te zijn in het stadion.”

Dat Piet niet meer naar het stadion ging, betekende niet dat hij 'zijn' club niet meer steunde. "Ik had na het incident gewoon geen zin meer om naar het stadion te gaan. Ik kijk sindsdien voetbal, dus ook FC Den Bosch, altijd bij mijn buren. Dat is nu traditie", zegt hij. Daardoor is Piet sinds 1991 nog maar twee in het stadion geweest. Dat hij voor Talking Football nu terug is in De Vliert, is dubbel. "Ik heb nu wel spijt dat ik de afgelopen jaren niet meer ben gegaan, want het voelt fijn om terug te zijn."