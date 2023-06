Heupen van doelman FC Eindhoven zijn versleten, daarom stopt hij per direct

Doelman Nigel Bertrams van FC Eindhoven stopt per direct met zijn voetbalcarrière. De 30-jarige keeper uit Best heeft al lange tijd last van blessures.

Volgens het ED heeft Bertrams door artrose versleten heupen en kon hij de afgelopen jaren niet spelen zonder pijnstillers. "Bij elke trap tegen een bal voel ik mijn heup. Ik kreeg er een jaar of vijf, zes geleden voor het eerst echt last van en ik snap eigenlijk niet hoe ik daarna nog een aantal keren door medische keuringen ben gekomen", zegt de keeper tegenover de krant.

"Ik hield zoveel van deze sport, dat ik mijn problemen heb onderschat. Wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, kan namelijk helemaal niet en zou een normaal mens nooit doen. Ik heb roofbouw op mezelf gepleegd en kon al jaren geen wedstrijd meer zonder pijnstillers spelen."

Bertrams startte met voetballen bij Best Vooruit en stapte in 2001 over naar de jeugdopleiding van PSV. In 2011 tekende hij een tweejarig contract bij de Eindhovense club, om dat vervolgens in 2013 te verlengen. In augustus 2013 debuteerde de doelman namens Jong PSV tegen Sparta Rotterdam. Op 30 oktober van dat jaar maakte hij zijn debuut hij in het eerste elftal.

Vaste waarde bij FC Eindhoven

Bertrams bleef actief bij Jong PSV, maar in 2015 maakte hij de overstap naar Willem II. In Tilburg speelde hij niet, waarna een gevoelige transfer naar NAC Breda gevolgde. Hij speelde later voor MVV, FC Groningen en PEC Zwolle. In 2021 presenteerde FC Eindhoven hem als nieuwe doelman. Daar was hij de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde, waarin hij alle wedstrijden keepte.