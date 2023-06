Oud-international ‘Het Kanon’ succesvol als speler en PSV-trainer

Het is 60 jaar geleden dat PSV voor het eerst landskampioen werd als profclub. Trainer Bram Appel hielp de Eindhovenaren aan hun eerste grote prijs. De oud-international was ook verantwoordelijk voor de doorbraak van 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen. Martijn Schwillens en Bob Thomassen uit Cuijk schreven de biografie ‘Het Kanon’ over Appel, die zowel als voetballer en trainer succes na succes boekte. “Er is niemand in de voetballerij met zo’n bijzonder levensverhaal.”

Martijn Schwillens is in zijn vrije tijd een fervent groundhopper en bezoekt dus zoveel mogelijk voetbalstadions. In zowel binnen- als buitenland gaat hij op zoek naar de verborgen pareltjes. Hem maak je niet blij met hypermoderne stadions, maar wel met oude, vervallen onderkomens met graffiti op de muur en de geur van urine.

De Cuijkenaar bracht eerder dit jaar een boek uit over verdwenen stadions, zoals dat van NAC Breda aan de Beatrixstraat. 19 jaar geleden schreef hij over verdwenen Nederlandse profclubs. Toen al ontstond zijn nieuwsgierigheid naar Bram Appel. Bij die naam gaat niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar qua statistieken deed 'Het Kanon' (de bijnaam van Appel) niet onder voor beroemde ploeggenoten als Abe Lenstra en Faas Wilkes.

"Appel heeft een indrukwekkend cv met meer dan 300 officiële doelpunten, meerdere kampioenschappen en prijzen in verschillende landen. Hoe was het in godsnaam mogelijk dat nooit iemand een boek over hem had geschreven?" Martijn vroeg zijn bevriende plaatsgenoot Bob Thomassen om samen op zoek te gaan naar zoveel mogelijk informatie over Appel.

Dat betekende veel bezoekjes in binnen- en buitenland aan oud-ploeggenoten, maar ook dagenlang onderzoek in archieven. Bob: "Een enorme klus, want er was online bijna niets over hem te vinden. Na zijn klus als interim-trainer van FC Eindhoven in 1970 koos hij voor de vergetelheid. Maar hoe meer we in de geschiedenis doken, hoe boeiender zijn leven werd."