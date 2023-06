Deze nieuwe luchtverdedigingseenheid kan drones uit de lucht schieten

Foto: Tom Berkers. Foto: Defensie. Foto: Tom Berkers. Foto: Tom Berkers. Volgende Vorige 1/4 Foto: Tom Berkers.

Een nieuwe luchtverdedigingseenheid is donderdag verwelkomd op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Hiermee wordt de Nederlandse verdediging in de lucht versterkt. De nieuwe eenheid kan helikopters, vliegtuigen en drones opsporen en uitschakelen. "Een flinke stap voor defensie. Een nieuwe eenheid is echt speciaal, ik heb tot nu toe alleen maar eenheden zien verdwijnen."

De nieuwe luchtverdedigingseenheid is opgericht om ons te verdedigen tegen dreigingen van bijvoorbeeld vliegtuigen, helikopters en drones. Op het terrein in Vredepeel werd donderdag een ceremonie gehouden, om de nieuwe eenheid te verwelkomen. "Het is een bijzondere dag", vindt Kolonel Jos Kuijpers. "Ik zit al 35 jaar bij deze firma, en dit is voor het eerst in mijn carrière dat een nieuwe eenheid wordt opgericht." Maar de aanleiding is niet zo feestelijk, zegt de kolonel. Dreiging vanuit de lucht verandert heel snel, legt hij uit. "Als je kijkt naar wat er nu in Oekraïne gebeurt: iedere maand zijn er weer nieuwe toepassingen met bijvoorbeeld vliegtuigen, raketten en drones. Wij moeten wel bijblijven en een antwoord klaar hebben." De nieuwe eenheid bestaat uit twee pelotons. Zo is er het Stinger-peloton, dat op langere afstanden helikopters en vliegtuigen kan opsporen en uitschakelen. Het Counter Drone-peloton is speciaal om aanvallen van drones op te sporen en uit te schakelen.

"Als je een propeller pakt, kan een drone al niet meer vliegen."