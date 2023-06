Efteling haalt de Oegandese vlag weg uit Carnaval Festival om anti-homowet

De Efteling heeft besloten om de vlag van Oeganda weg te halen uit de attractie Carnaval Festival. De reden is een anti-homowet die in dat land is aangenomen. "Normaal gesproken spreken wij ons niet uit over politieke zaken, maar in dit geval moesten we wel iets doen", zegt Steven van Gils van de Efteling. De vlag is op woensdagavond na sluitingstijd uit de attractie gehaald.

Het pretpark gaat nu kijken of er misschien iets nieuws in de plaats komt voor de vlag. "Voorlopig gaat deze vlag in ieder geval niet terugkeren", zegt van Gils. "We hebben hem voor een reden weggehaald en daarom blijft deze vlag voorlopig ook uit de attractie." Wanneer, of en wat die vervanging dan zou zijn kon de Efteling nog niet zeggen. Eigen besluit geweest

In Oeganda kunnen mensen ter dood worden veroordeeld als ze opgepakt worden omdat ze homo zijn of deel uitmaken van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dat vond de Efteling te ver gaan. "Mensen moeten zich thuis kunnen voelen in de Efteling. Daarom konden wij niks anders dan de vlag weghalen." De Oegandese vlag hing er nog maar kort. Voorheen hing er bij de gorilla in de attractie een Zuid-Afrikaanse vlag. Maar omdat er kritiek kwam op het feit dat de meeste gorilla's in Oeganda leven, werd die vlag vervangen door een Oegandese vlag. Maar inmiddels is die dus ook weggehaald.