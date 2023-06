Richard stopt met zijn radioprogramma: 'Echt mijn passie'

Het liefst was hij nog jaren doorgegaan met zijn radioprogramma De Platenbeld. Maar Richard van den Beld maakt zaterdag toch zijn laatste uitzending op de radio bij Omroep Brabant. “Onwijs jammer, want radio is echt mijn passie.”

Naast zijn radioprogramma op zaterdagmiddag heeft Richard een fulltime baan in de zorg. Hij heeft lange tijd geprobeerd om dat te combineren, maar nu begint het hem toch op te breken. “Radio maken is echt mijn passie, ik geniet er elke week van”, zegt hij. “Maar ik heb ook nog een gezin waarmee ik tijd door wil brengen. Dan moet je soms onmogelijke keuzes maken.” Twee jaar lang presenteerde Richard ‘De Platenbeld’ op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur. Een programma dat draait om muziek en alles wat erbij hoort. Hij draait nummers van vinyl en laat het publiek met hem meedenken. Zaterdagmiddag maakt hij zijn laatste uitzending. De Tijdmachine

Vanaf volgende week zaterdag 10 juni is er een nieuw programma te horen op zaterdagmiddag: De Tijdmachine. Dat wordt gepresenteerd door John van Vroenhoven, die nu al af en toe te horen is op Omroep Brabant. In de Tijdmachine draait John vier uur lang de allerbeste muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s. Wil je meeluisteren naar het laatste programma van Richard? Dat kan via omroepbrabant.nl/radio.