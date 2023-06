Scheidsrechters amateurvoetbal mishandeld: 'Waar blijven de maatregelen?'

Een scheidsrechter is enkele weken geleden op het sportpark van Berghem Sport mishandeld door een speler van RKKSV uit Kruisstraat/Rosmalen. Ook in Boxtel kreeg een arbiter op het veld een klap. "Er moet echt iets gebeuren, want het gaat anders helemaal mis."

Leon Voskamp Geschreven door

AS Roma-trainer José Mourinho die de scheidsrechter belaagde na de verloren Europa League-finale, supporters van de Italiaanse club die datzelfde deden op het vliegveld en aanhangers van NAC Breda die bierblikjes gooiden naar de auto van scheidsrechter Joey Kooij. Zomaar wat voorbeelden deze week van fysiek of verbaal geweld richting arbiters in het betaald voetbal. Maar ook in het amateurvoetbal zijn er tal van voorbeelden.

"Hij gaf me van achteren een klap."

Zo af en toe lekt er een filmpje uit via internet, maar dat is bij lange niet alle incidenten het geval. Zo ook niet van de mishandeling bij een duel op zaterdag 9 mei tussen Berghem Sport 2 en RKKSV 2. Een wedstrijd waarbij niets op het spel stond, maar die volledig uit de hand liep met vijf rode kaarten. Het duel eindigde met een knokpartij tussen spelers, waarbij de scheidsrechter van een afstand de situatie analyseerde. "Maar opeens gaf een speler van RKKSV me van achteren een klap. Ik ben toen van het veld gelopen, net als de spelers van Berghem Sport. Die werden ook nog geschopt." De scheidsrechter ziet dit als een dieptepunt. "Ik zie het als iets eenmaligs en hoop dat het hierbij blijft. Wat me wel tegenvalt, is dat ik nog niets van de KNVB heb gehoord. Niet dat ik zit te wachten op heel veel medelijden, maar een klein berichtje vanuit de bond had ik gewaardeerd. Het enige dat ik wel kreeg, is het beroep van RKKSV."

"Veel clubs kijken weg of gaan in beroep."