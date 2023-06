Eindhoven klaar voor vrouwenfinale Champions League, dit moet je weten

Het seizoen mag voor PSV dan al even voorbij zijn, zaterdagmiddag gaan de poorten van het Philips Stadion 'gewoon' nog een keer open. En wel voor een bijzondere pot voetbal: de Champions League-finale voor vrouwen. Deze vijf dingen moet je weten voor deze wedstrijd.

Wie spelen er?

De finale van de UEFA Women's Champions League, zoals het toernooi officieel heet, gaat dit seizoen tussen FC Barcelona en VFL Wolfsburg. Voor beide teams is de eindstrijd allesbehalve een primeur. De Catalanen spelen zelfs het derde jaar op rij om de cup. Twee seizoenen terug (toen nog met Oranjeleeuwin Lieke Martens) wonnen ze met overmacht van Chelsea. Vorig jaar legden ze het af tegen recordhouder Olympique Lyon.

Diezelfde Franse ploeg was ook de tegenstander van VFL Wolfsburg, toen die ploeg in het seizoen 2019/2020 voor het laatste de finale bereikte. En ook zij verloren. Toch hebben ook de Duitsers geen lege prijzenkast. Zij wonnen de prestigieuze prijs zelfs tweemaal: in 2013 en 2014.

Is er Nederlandse inbreng?

Jazeker, al komt dat niet van de Spaanse zijde. Sterspeelster Lieke Martens verruilde Barcelona aan het eind van vorig seizoen voor een - tot nu toe weinig succesvol - avontuur bij Paris Saint-Germain. Wolfsburg daarentegen heeft een behoorlijk oranje randje. Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen staan daar op de loonlijst.

Zijn er dan hélemaal geen Brabanders?

Tuurlijk wel! Grote kans dat je de stem van Damian van Essen door het stadion hoort schallen. De 24-jarige Ossenaar is al vanaf zijn vijftiende actief als omroeper bij clubs als TOP Oss, NEC en PSV en mag daar nu dus een bijzondere klus aan toevoegen. "Iets van mijn bucketlist? Dat is misschien een groot woord, maar het is absoluut een mooie mijlpaal."