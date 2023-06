Na 70 jaar is de steur terug in het Brabantse water

De steur is terug in de Biesbosch. 29 van die vissen zijn vrijdag uitgezet. Door overbevissing, vervuiling en de aanleg van stuwen en sluizen is de steur in Nederland in 1952 uitgestorven. "Het dier hoort hier thuis en het is een verrijking voor de natuur", zegt onderzoeker Niels Brevé.

Onderzoeker Niels Brevé van de Universiteit Wageningen gaat de vissen de komende vier maanden volgen. Met speciale zenders in hun buik en ontvangers op 80 boeien wordt onderzocht hoe de jonge vissen zich gedragen. "Ik hoop dat ze de komende maanden lekker gaan eten - lekker dik, groot en rond worden - en daarna hun weg naar de Noordzee vinden. Via de zenders kunnen wij dan zien via welke route ze dat doen." De bedoeling is dat de vissen daarna weer terugkeren naar de Biesbosch en als ze groot genoeg zijn doorzwemmen via de Rijn naar Duitsland, waar hun paaigebied is. Maar dat is een kwestie van veel geduld want dat kan nog jaren duren.

"Ik weet zeker dat heel veel mensen die - over 30 jaar - zo'n steur van vier meter voorbij zien schuiven hun ogen uitkijken."

Bij het uitzetten van de steuren was ook meester Pieter van Vollenhoven aanwezig. Ook hij pleitte voor geduld om deze poging te laten slagen. "We worden opgevoed dat alles morgen al geregeld moet zijn, maar zo zit het leven niet in elkaar. Ook niet in de natuur. Om dit project tot een succes te maken heb je een lange adem nodig." De komende weken worden nog eens bijna 50 kleine steuren uitgezet. Brevé hoopt dat de vissen aarden en terugkeren. "En ik weet zeker dat heel veel mensen - over 30 jaar - zo'n steur van vier meter voorbij zien schuiven hun ogen uitkijken."

Pieter van Vollenhoven

Onderzoeker Niels Brevé