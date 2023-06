Verdrietige dochter op zoek naar dierbaar schilderij van overleden vader

Wie kocht er in de kringloopwinkel in Den Bosch een schilderij met daarop de Zusters van Orthenpoort? Cissie Bosters heeft er veel voor over om dat te weten te komen. Door een foutje van haar zus belandde het erfstuk bij de kringloopwinkel. En nu is het verkocht. “Ik heb staan brullen en ben er nog steeds kapot van. Het was ons pap en die is me heilig”, zegt Cissie verdrietig.

Op het schilderij is een typische straat in het centrum van Den Bosch te zien. Cissie kent de prent door en door. Toen ze klein was hing het bij haar oma in de woonkamer en daarna jarenlang bij haar vader. “Het was voor hem belangrijk, zijn geboortehuis stond erop”, vertelt ze. “Hij is daar in zijn jonge jaren nog bijna in de Dieze gevallen.”

"Ze kreeg te horen dat ze te laat was. Het was al mee naar de kringloop."

Toen haar vader een paar jaar geleden overleed, werden de erfstukken verdeeld. Cissie’s zus nam het schilderij toen mee, maar wilde er onlangs vanaf. Ze vroeg in de familie-groepsapp of iemand het schilderij wilde hebben en dat wilde Cissie’s jongere zusje wel. “Toen ze na twee weken langskwam, kreeg ze te horen dat ze te laat was. Het was al mee naar de kringloop”, zegt Cissie verbijsterd. Ze raakte helemaal overstuur toen ze hoorde dat het schilderij weg was. “Ik zat zelf in Frankrijk, dus kon niet meteen naar de kringloop om alles overhoop te halen”, zegt ze. “Maar ik heb gebruld.” Toen ze de dag erna meteen belde om te vragen of het schilderij er nog was, kreeg ze slecht nieuws. “Ze zeiden dat het al weg was”, zegt Cissie bedroefd. En ze konden ook niet nagaan aan wie.”

"Waarschijnlijk is het verkocht aan een handelaar.”

Daarom plaatste Cissie op social media een bericht of er mensen zijn die het schilderij hebben gezien. Daar reageerde een Bosschenaar op dat hij inderdaad iemand met het schilderij de kringloopwinkel uit heeft zien lopen. “Zij herkenden het omdat het Den Bosch was”, zegt Cissie. “Diegene had nog veel meer bij, dus waarschijnlijk is het verkocht aan een handelaar.”

"Mijn vader zou ook heel verdrietig zijn geweest.”