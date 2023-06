Statenleden eisen duidelijkheid: extra vergadering gevraagd over formatie

De partijen in Provinciale Staten die niet aan de onderhandelingstafel zitten over het vormen van een nieuw provinciebestuur hebben er genoeg van. Bijna twee maanden na de verkiezingen tasten ze allemaal nog in het duister over de vorderingen van de gesprekken. Daarom vragen ze een extra vergadering op 16 juni om die informatie te krijgen.

In de Provinciewet staat dat als een vijfde van de statenleden om zo'n vergadering vraagt, deze ook moet plaatsvinden. De fractie van JA21 nam het inititaief en wordt gesteund door de fracties van het CDA, SP, D66, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, 50Plus, Pvv, VOLT, FvD en de CU/SGPfractie.

Verkiezingen twee maanden geleden

De verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten waren op 15 maart. Niet lang daarna besloten BBB, VVD, PvdA en GroenLinks met elkaar te kijken of ze tot een nieuw provinciebestuur kunnen komen. Die gesprekken zijn dus al een flinke tijd aan de gang.

"Inmiddels is het juni en verkeren de nieuw gekozen Statenleden en met hun de Brabanders, in ontwetendheid over de stand van zaken", schrijft Willem Rutjens van Ja 21 namens alle partijen in een brief aan de Commissaris van de Koning Ina Adema.

Komt er een huwelijk

De noodzaak voor zo'n extra vergadering is echt hoog, zegt Rutjens. "BBB, VVD, PvdA en GroenLinks willen niets beslissen totdat het nieuwe college er zit, maar wannéér dat dan is vertellen ze er steeds niet bij. Natuurlijk is het lastig vrijen tussen BBB en GroenLinks maar we willen nu wel weten of er nog een huwelijk van gaat komen."

De fracties hebben gevraagd deze extra vergadering te houden op vrijdag 16 juni, Dan staat er al een Statendag gepland. Tijdens die vergadering willen de fracties een tijdlijn voor een nieuw college. Ook willen de partijen weten op welke thema's er al overeenstemming is bereikt en de nog overgebleven knelpunten.