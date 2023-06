Ronkende motoren tijdens ELE Rally: 'Het harde geluid is het allermooist'

Het geluid van ronkende motoren, daarvoor komen de meeste toeschouwers deze vrijdag en zaterdag naar de ELE Rally. "Het keiharde geluid, daar genieten we van."

Jens Helsloot (11) en Guus Berkers (10) uit Beek en Donk maken vrijdagavond bij het startpodium volop foto's van de auto's, die om de minuut van start gaan. "Het harde geluid is het allermooist, dat geeft een kick", aldus Guus. "Het is ook leuk om de auto's eerst schoon te zien en aan het einde van de rally heel erg vies." Zijn vriendje knikt. "Ik vind het vet als ze door de bocht gaan en op de rechte stukken erg hard."

Het geluid van de rallyauto's is ook waarom Django Tonnaer bij de start staat. "Ik ben blij dat er dit jaar geen elektrische auto's zijn, dan is de beleving minder", aldus de 14-jarige Eindhovenaar. Samen met opa Theo is hij zaterdag vrijwilliger bij de proef in Sint-Oedenrode. "Toen ik 12 jaar was, mocht ik voor mijn verjaardag meerijden in de voorrijauto. Als ik 16 ben, wil ik marshal zijn. Hopelijk kan ik in de toekomst zelf als coureur meerijden."

Opa Theo is door zijn dochter 'besmet' met het rallyvirus. Miranda is actief in het controlecentrum, Theo is naast vrijwilliger ook aandachtig toeschouwer. "Vlak voor je neus komen de auto's met veel lawaai en met hoge snelheid voorbij. De coureurs zorgen voor spektakel, daar houden we van. In voorgaande edities werd er weleens een boom uit de grond gereden. Natuurlijk hoop ik niet op ongelukken, maar het mag er fanatiek aan toegaan."