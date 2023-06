Horrorwesp vliegt weer rond: ‘Wordt een ramp als we niks doen'

Imker Kees Dogge uit Welberg is zich kapot geschrokken. In een van de vallen die hij op zijn erf heeft geplaatst zat een Aziatische hoornaar. De grote en relatief gevaarlijke wesp duikt steeds vaker op in ons land. Kees vreest dat dit pas het begin is. “We moeten hem met z’n allen bestrijden. Alleen dan kunnen we een ramp voorkomen”, waarschuwt hij.

Ze hebben het gemunt op bijen. “Ze vliegen naar de kast toe en pikken alles wat binnenkomt uit de lucht. En de bijen in de kast durven er niet meer uit. Als je vier van die hoornaars voor je kast hebt, is het hele volk ten dode opgeschreven.”

De afgelopen tijd plaatste hij lokvallen, op advies van een imker uit België. Daar zijn ze inmiddels al aan de horrorwesp gewend, maar in ons land is het insect nog relatief nieuw. Dit jaar zijn er bij Waarneming.nl pas zes meldingen binnengekomen.

Niet alleen bijen, ook andere bestuivende insecten vallen ten prooi aan de Aziatische hoornaar. Daarnaast is de zwart-gele wesp dol op fruit. “Het gaat al slechter met de biodiversiteit. Op deze manier kan de voedselvoorziening ernstig in de problemen raken", zegt Kees.

Kees’ vrouw dacht de hoornaar te zien vliegen. Toen de imker even later ging kijken, bleek de exotische wesp inderdaad in een val gevlogen. Kees heeft het dier in de diepvries gezet en de hoornaar is nu dood. “Ik hoop dat het een koningin was. Die is iets groter dan normaal. Dan kan ze in ieder geval geen nest meer bouwen.”

De nesten van de Aziatische hoornaars zitten nu nog dicht bij de grond, maar in juli en augustus maken ze hun nest hoog in de boom. “Zo’n nest kan zo groot worden als een skippybal. En er kunnen dan wel 700 koninginnen geboren worden", zegt Kees. "Dat is bijna niet te bestrijden.”