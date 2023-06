Paniek in huis: man valt iemand aan met mes en smijt naar ander met tafel

Twee mannen zijn vrijdagmiddag in Tilburg gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een man met een mes. Dat gebeurde op de binnenplaats van een huis aan de Jan Aartestraat.

Vrijdag was nog sprake van een uit de hand gelopen ruzie. De slachtoffers zaten rond halfvijf bij het huis toen de bewoner kwam aanrennen. Hij had een mes bij zich.

Tafel kapot

Volgens de politie probeerde hij een van de mannen te steken. De ander hield dat tegen en pakte het mes af. Daarbij raakte hij gewond. Terwijl dit slachtoffer wegrende, ging de verdachte door het lint. Hij pakte een tafel op en sloeg die kapot op het hoofd van de andere man. Hierna vertrok hij.

In het huis, waar meer mensen wonen, was paniek. Uiteindelijk kon de dader snel worden aangehouden. Hij meldde zich bij een agent. Ambulancepersoneel had zich ondertussen ontfermd over de slachtoffers. Eén van hen moest voor onderzoek naar een ziekenhuis worden gebracht.

Het mes is gevonden en in beslag genomen. De tactische en technische recherche heeft onderzoek gedaan. De verdachte zit voorlopig vast.