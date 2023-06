Bob de Jong en Erik de Wild aan de leiding na eerste dag ELE Rally

Bob de Jong en Erik de Wild gaan na een dag aan de leiding in de 58e ELE Rally. Ze zetten strakke tijden neer bij de eerste twee klassementsproeven in Asten en Lierop. Ze sloegen meteen een gat van bijna tien seconden op de Duitse equipe van Björn Satorius en Hanna Ostlender, die met een Ford Fiësta Rally2 aan de start kwamen.

Kevin van Deijne uit Zeeland kon met Hein Verschuuren uit Geldrop - in een Hyundai i20 N Rally2 - het tempo aardig bijbenen. Zij liepen een achterstand op van vijftien seconden.

Goed voor de spanning in de wedstrijd

Na een servicebeurt aan De Knokert in Veghel stonden dezelfde klassementsproeven nog een keer op het programma. Ook hierbij kwamen De Jong en De Wild voortvarend uit de startblokken. Zo werd het gat met de concurrentie nog wat groter.

Tijdens de laatste proef in Lierop waren Satorius en Ostlender echter de snelste, wat goed was voor de spanning in de wedstrijd die deze zaterdag verdergaat.