Kevin van Deijne jaagt op zege in ELE Rally met geheime troef: zijn vader

Kevin van Deijne uit Zeeland staat in de tussenstand van de ELE Rally op plek twee. Met de ervaring en tips van zijn vader en voormalig Dakar-rijder Tonnie van Deijne, jaagt zoonlief zaterdagavond op de overwinning. De liefde voor hoge snelheden zit in hun DNA. Toch ziet Tonnie een duidelijk verschil als hij naar zijn zoon kijkt. "Kevin rijdt beheerst, ik zocht altijd de limiet op."

Leon Voskamp Geschreven door

Na zeven proeven van de ELE Rally staat Zeelander Kevin van Deijne samen met Hein Verschuuren uit Geldrop op een tweede plaats. Het duo eindigde de laatste twee edities ook als tweede, dus is het doel zaterdag duidelijk. "We kunnen niet meer dan ons best doen, maar gaan volle bak voor de eerste plaats."

Tijdens een servicebeurt in Veghel kijkt vader Tonnie rustig naar het team dat de auto weer piekfijn in orde maakt. "Ik laat Kevin met rust, hij is gefocust op de wedstrijd. Wel let ik tijdens de diverse proeven op zijn beslissingen. Bij het remmen voor een bocht kan hij bijvoorbeeld nog wat meters winnen. Het gaat om kleine dingen, maar dat kan net het verschil betekenen tussen een tweede of eerste plaats."

Zelf reed Tonnie jarenlang Dakar, maar inmiddels is hij met 'rallypensioen'. "Ik weet hoeveel tijd er in de voorbereiding zit, daar ben ik klaar mee. Als toeschouwer kijk ik heel anders naar de sport dan toen ik nog zelf achter het stuur zat. Ik zie de snelheid en de gevaren, maar gelukkig neemt Kevin weinig risico. Hij rijdt altijd op 85 tot 90 procent, zodat de auto in balans blijft. Ik zat soms boven de 100 procent, dan weet je dat het fout kan gaan."

Een duidelijke overeenkomst ziet hij ook. "Dat we op onverhard terrein zo goed zijn, zit in onze genen. Technisch is hij ijzersterk. Al reed ik meer op lef."