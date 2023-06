Fietser zwaargewond na botsing met busje

Op zaterdagmiddag rond twee uur is er op de Lage Molenpolderweg in Oosterhout een fietser aangereden door een busje. Aan de schade is te zien dat het slachtoffer op de motorkap belandde en ook de voorruit heeft geraakt. Hij is ook enkele meters meegesleurd.

In de buurt van het ongeval is een traumahelikopter geland om medische hulp te verlenen. De man is uiteindelijk met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De Lage Molenpolderweg is in beide richtingen afgesloten voor het onderzoek van de politie.