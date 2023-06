Elisa overleefde het kindertransport uit Vught niet, maar is niet vergeten

Kinderen hangen zelfgemaakte vlinders op bij het kindermonument in Kamp Vught (foto: Imke van de Laar) Er werden bloemen gelegd tijdens de herdenking van de kindertransporten in Nationaal Monument Kamp Vught Vlinders tussen de namen op het kindermonument in Nationaal Monument Kamp Vught Volgende Vorige 1/3 Kinderen hangen zelfgemaakte vlinders op bij het kindermonument in Kamp Vught (foto: Imke van de Laar)

Tachtig jaar geleden werden bijna 1300 Joodse kinderen vanuit Kamp Vught weggevoerd naar vernietigingskamp Sobibor in Polen. Daar aangekomen werden ze bijna allemaal meteen vermoord. In Nationaal Monument Kamp Vught was er zondag een herdenking voor deze kinderen.

"Helena zes jaar, Elisa acht jaar, Willy tien jaar." Eerbiedig sommen de kinderen van basisschool De Schalm namen op van kinderen die vanuit Kamp Vught naar vernietigingskampen werden gestuurd. Het zijn niet alle 1300 namen. Hein uit groep zeven legt uit: "Het zijn er zo veel. Dan ben je denk ik wel twee dagen bezig." Feline vult aan: "Maar wij willen de kinderen herdenken en hun namen voorlezen zodat ze er toch een beetje bij zijn."

"Joodse kinderen zijn naar vernietigingskampen gebracht en vermoord. Dat vind ik zielig."

Bram weet waarom de herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught is. "Heel veel Joodse kinderen zijn van hieruit naar vernietigingskampen gebracht en daar zijn ze vermoord. Dat vind ik zielig." Tijdens de herdenkingsdienst werden er verhalen over de oorlog verteld en bloemen gelegd. Ook hingen de kinderen zelfgemaakte papieren vlinders op bij het kindermonument in het kamp. Tom legt uit: "We hebben er tachtig opgehangen omdat het nu tachtig jaar geleden is dat het transport is geweest. De vlinders staan symbool voor vrijheid en liefde." Claire vertelt enthousiast terwijl ze een vlinder ophangt. "Die hebben we met de klas gemaakt. Iedereen mocht een vlinder maken en die hebben we hier opgehangen."

"De vlinders staan symbool voor het wegvliegen uit het kamp."

Ook Tijl, Bram en Ben zijn druk bezig met versieren. Binnen de kortste keren zijn zowel het prikkeldraad als het kindermonument kleurrijk versierd met tientallen vlinders. "Die staan symbool voor wegvliegen uit het kamp."

