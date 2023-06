Piepjonge papegaai Rubi moet door brandweer uit boom worden gehaald

Een blokje om verliep deze keer heel anders dan verwacht voor Danique van Beurden uit Berkel-Enschot. Als ze gaat wandelen met haar twee hondjes en papegaai Rubi, is dat meestal geen probleem, maar zondagmiddag schrok de papegaai ergens van. Ze vloog een boom in en durfde er niet meer uit. De brandweer kwam er zelfs aan te pas.

"Ze is nog piepjong", legt Danique uit. "We laten haar wel eens vliegen. Want dat moet ze ook leren. Maar dat deden we nu nog op een plat stuk land. Ze is het helemaal niet gewend om zo hoog te komen."

"We probeerden haar met van alles te lokken", vertelt Danique. "Met nootjes en ander voer dat ze interessant vindt. We hebben haar vliegstandaard er zelfs bij gehaald. Maar ze is het überhaupt niet gewend om ín een boom te vliegen. Laat staan eruit te komen."

De 1-jarige Rubi is de groenvleugel-ara van Danique. In Berkel-Enschot valt ze vanzelfsprekend op als ze met haar twee hondjes en papegaai in de hand gaat wandelen. Helaas liep het deze keer dus anders dan verwacht: Rubi schrok ergens van en ontsnapte uit de hand van haar baasje. "Geen idee waarvan ze schrok. Ze ziet soms meer dan ik."

Niet gewend aan hoogtes

Een tijd lang probeerde Danique haar vogel naar beneden te lokken. Maar uiteindelijk stonden er zoveel mensen te kijken. En het takje waarop de ara zat, bewoog door de wind. Al met al een angstige situatie voor de felrode vogel. Daarop werd de brandweer gebeld.

Gelukkig voor het jonge dier was die er al snel. Danique mocht in de hoogwerker om zo supervoorzichtig naar de tak gebracht te worden. Dat ging top, zegt ze achteraf.

"Het waren heel lieve brandweermannen, die ook heel fijn naar de vogel toe waren. Ze brachten me langzaam naar Rubi en zodra het kon pakte ik haar met m'n armen. Meteen knuffelde ze me. Het was heel spannend voor haar."