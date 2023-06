Heijmans wordt koninklijk: van stratenmaker tot immens bouwbedrijf

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen mag zichzelf voortaan Koninklijk noemen en verandert de officiële naam daarom in Koninklijke Heijmans. Het grootste bouwbedrijf van Brabant bestaat 100 jaar en daarom maakte burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch de nieuwe eretitel bekend.

Op 3 april 1923 begon een twintigjarige stratenmaker uit Rosmalen met een eenmanszaak in zijn eigen stad. Zijn naam: Jan Heijmans. Toen had de piepjonge Heijmans niet kunnen dromen waar zijn bedrijf nu staat. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kreeg het bedrijf Heijmans stevig de wind in de rug. Er werden veel opdrachten vanuit overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Het bedrijf legde veel wegen aan en werkte mee aan het herstel van vliegveld Volkel, Gilze-Rijen en Welschap bij Eindhoven.

Eind 2000 nam Heijmans Koninklijke IBC over en daarmee kwam het bij de drie grootste bouwbedrijven van Nederland. Na de verkoop van activiteiten in België en Duitsland in 2016 en 2017 is de onderneming enkel actief op de Nederlandse markt. Er werken bijna 5000 medewerkers bij het bedrijf.