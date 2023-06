Zonnig en warm begin van de week, tropisch richting het weekend

Tropische temperaturen zijn in aantocht. We beginnen deze week al met mooie, zonovergoten dagen en het wordt alleen maar warmer.

Ook deze maandag is al mooi begonnen. "Het is volop zonnig in de provincie", vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' bij Omroep Brabant. "Boven het noorden van Nederland bevinden zich wat wolkenvelden, maar die komen niet naar hier. Het blijft zonnig. Misschien dat er 's middags hier en daar een enkel, vriendelijk stapelwolkje ontstaat. Maar dat is dan ook alles. Het wordt 23 of 24 graden bij een matige wind uit het noordoosten."

"Vrijdag en komend weekend gaan we richting 30 graden."

Ook de komende dagen mogen we ons verheugen op veel zon. "Hierbij af en toe wat wolken en een temperatuur van 23 graden." In de tweede helft van de week, vanaf donderdag ongeveer, gaat de wind wat meer naar het noordoosten tot oosten draaien. "Dan wordt de temperatuur hoger", weet Johnny. "Vrijdag en komend weekend gaan we richting 30 graden. In Eindhoven lijken we op 29 graden uit te komen."

"Plaknachten heb je pas bij 20 graden."