Sprintgeweld met Kooij en Cavendish in ZLM Tour live bij Omroep Brabant

Het is de laatste en belangrijkste voorbereidingswedstrijd voor de sprinters in de Tour de France. De ZLM Tour, een van de grootste meerdaagse wielerwedstrijden in de Benelux, trekt deze week door onze provincie. Het is het ideale kans voor topsprinters als Olav Kooij en Marc Cavendish om de laatste puntjes op de i te zetten voor de Tour. En alles is live te volgen bij Omroep Brabant.

De ZLM Tour is dit jaar voor een groot gedeelte een echte Brabantse ronde. De proloog op woensdagavond 7 juni en de eerste etappe een dag later zijn nog in Zeeland, maar vrijdagochtend staat het peloton klaar in Schijndel voor een rit van 184 kilometer naar het Limburgse Buchten.

Zaterdag en zondag wordt het helemaal een Brabants feestje. Zaterdag 10 juni is de start en finish in Roosendaal, zondag begint en eindigt de rit in Oosterhout.

Favorieten

Grote favoriet in deze ZLM Tour is de winnaar van vorig jaar, Olav Kooij. Maar de Nederlandse topsprinter krijgt zware concurrentie. Onder andere oud-wereldkampioen Marc Cavendish staat aan de start. En ook Cees Bol en de Australiër Sam Welsford zullen zich ongetwijfeld willen mengen in het sprintgeweld.

Voor Brabants succes is het vooral hopen op voormalig Nederlands kampioen Timo Roosen uit Goirle. Al zal hij waarschijnlijk vooral in dienst moeten rijden van Kooij.

Brabant+

Alle etappes van de ZLM Tour zijn live te volgen op Brabant+. Dat is de nieuwe gratis app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand is te zien. Met de app, vergelijkbaar met diensten als Netflix en NPO Start, kijk je gratis en reclamevrij, waar en wanneer je wilt, naar series van Brabantse bodem.

Ook kun je met de app live tv kijken en naar Omroep Brabant radio luisteren. De ZLM Tour is het eerste evenement dat in zijn geheel live te volgen op Brabant+. De etappes van zaterdag en zondag zijn daarnaast ook live te zien op Omroep Brabant TV.

Uitzendschema ZLM Tour

Woensdag 7 juni van 19.45 tot 21.15 proloog Heinkenszand

Donderdag 8 juni van 15.00 tot 16.30 1e etappe Westkapelle - 's Heerenhoek

Vrijdag 9 juni van 15.30 tot 17.00 2e eteppe Schijndel - Buchten

Zaterdag 10 juni van 15.55 tot 17.25 3e etappe Roosendaal - Roosendaal

Zondag 11 juni van 15.25 tot 16.55 4e etappe Oosterhout - Oosterhout