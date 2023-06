Hans van Dijk hoopt op een nieuw 'Wonder van Waalwijk'

Het wordt waarschijnlijk de allerlaatste wedstrijd van de handballers van Red-Rad Tachos uit Waalwijk op het hoogste niveau. Zaterdag speelt de ploeg de beslissende wedstrijd tegen Handbal Houten, waarbij een 32-22 nederlaag goedgemaakt moet worden om degradatie te voorkomen. Op papier lijkt het een vrijwel onmogelijke uitdaging voor de Waalwijkers, maar trainer Hans van Dijk houdt vertrouwen. “Er gebeuren weleens vaker wonderen in de topsport.”

Want Tachos is een 'kleintje' vergeleken met diverse grootmachten in handbal-land. Bij veel tegenstanders staan internationals onder contract en krijgen spelers een salaris. Bij Tachos zijn die er niet en qua 'salaris' doen de Waalwijkers het met een reiskostenvergoeding. In Waalwijk trainen ze drie keer per week, minder dan de meeste concurrenten.

Dat Tachos vorig seizoen kampioen werd in de Eredivisie, was al een historische prestatie in de clubhistorie. Het was dan ook geen verrassing dat het seizoen als debutant op het allerhoogste niveau, de BENE-league, een lastige zou worden.

Maar trainer Hans van Dijk durfde het allerhoogste niveau wel aan met de kampioensploeg. "Ze leren meer van duels tegen sterkere tegenstanders dan nog een seizoen in de Eredivisie, waar ze veel minder tegenstand hebben."

Al vroeg in het seizoen raakten twee basisspelers zwaar geblesseerd. En de laatste wedstrijden vielen er nog twee spelers met blessures uit, zodat er een piepjonge ploeg overbleef. “We hebben talenten voor de leeuwen gegooid. Zij stonden in het veld tegen gasten die gemiddeld vijf of zes jaar ouder zijn. Ik ga me niet verschuilen achter blessures, maar feit is wel dat het moeilijk op te vangen was."

Tachos won in de competitie maar twee keer: van hekkensluiter HC AtomiX. Tegen de overige vijf Belgische en vijf Nederlandse ploegen volgden allemaal nederlagen. Tachos speelt daardoor de play-offs voor handhaving. Maar in de heenwedstrijd waren de handballers uit Houten afgelopen weekend a; veel te sterk. Zaterdag is degradatie voor Tachos een feit, tenzij het voor een enorme stunt zorgt.

Hans: “De tegenstander was stabieler en won terecht. In de return gaan we volle bak voor de winst. Onmogelijk is een ruime overwinning niet, want als we ons eigen spel blijven spelen, hebben we een goed team.”