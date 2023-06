Ravage na crash: vrouw ramt heg, boom, huis én zwembad

Een opmerkelijk ongeluk in de Burgemeester Vogelslaan in Oisterwijk. Daar botsten maandagochtend twee auto's op elkaar, waarna een daarvan doorschoof en de gevel van een huis ramde. Onderweg werd onder meer een zwembad in de tuin geraakt, waardoor de boel al gauw volledig blank stond.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf op de kruising van de Burgemeester Vogelslaan en de Wildemanstraat. Waarschijnlijk gaf een van de bestuurders geen voorrang. Na de klap reed een van de auto's dwars door een heg, ramde een boom en eindigde uiteindelijk tegen de gevel van een huis. Flink geschrokken

Onderweg raakte de auto ook nog een zwembad dat in de achtertuin van het huis stond. Dat raakte lek, waarna honderden liters water de tuin in stroomden. De bestuurster, een 82-jarige vrouw, is naar een ziekenhuis gebracht. Vermoed wordt dat ze van schrik het gaspedaal indrukte in plaats van de rem. De andere betrokken automobiliste raakte niet gewond, maar ze is wel flink geschrokken. Bewoonster niet thuis

Door de klap raakte het huis flink beschadigd. Zo is de gevel gescheurd en ligt een raam er grotendeels uit. De bewoonster van het huis was niet thuis op het moment dat het ongeluk gebeurde.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision