Deze Antwerp-fans zouden nog zijn schoenen poetsen, als Janssen maar blijft

Voor het eerst sinds 1957 pakte Royal Antwerp FC afgelopen zondag weer de landstitel in België. Eerder dit seizoen won de 'Great Old' ook de bekerfinale. Een grote meneer bij de ploeg van trainer Mark van Bommel is Vincent Janssen (28). De Osse spits wordt door de supporters op handen gedragen.

Het laatste kampioensfeest van Antwerp was ruim 65 jaar geleden. Léon van Besauw (76) zat toen bij de beslissende wedstrijd in het stadion. Hij maakte in zijn leven veel sportieve hoogtepunten mee, zoals de Europacup II-finale in 1993 op Wembley. "Maar het kampioenschap van dit jaar overstijgt alles. De rollercoaster van emoties, wel of niet kampioen en dan op het einde de 2-2 die de titel opleverde. Dat gevoel is ongelofelijk, ik ben nog steeds aan het nagenieten."

Léon had voor aanvang van het seizoen wel wat twijfels over Vincent Janssen, die was overgenomen van het Mexicaanse CF Monterrey. "We hadden al een goede spits, maar Janssen bleek veel beter te zijn. Van Bommel heeft er een hechte ploeg van gemaakt met Janssen als absolute aanwinst. Een vechter die overal op het veld rent, altijd aanspeelbaar is en een neusje voor de goal heeft. Ik hoop nog lang van hem te mogen genieten. Antwerp is rood-wit maar wel met een oranje tintje."