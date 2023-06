Wel rally maar amper stroom op festival, zo zit dat met stikstofuitstoot

Met een opgevoerd sprintkanon tijdens de ELE Rally lekker langs Natura2000-gebied bulderen, terwijl een gratis festival de stroomvoorziening op het campingterrein maar achterwege laat om binnen de stikstofnorm te blijven. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig. Beide evenementen zijn twee weken na elkaar in Wintelre en moeten ervoor waken dat de natuur er zo min mogelijk last van heeft. Maar hoe zit dat precies?

Zoals in Wintelre, pal tegen natuurgebied Kempenland aan. Voordat ze daar het jaarlijkse festival Welons houden, is ook daar eerst een stikstofanalyse nodig. En hoe dichter bij het natuurgebied, hoe strenger de regels zijn. Conclusie? De uitstoot blijft keurig binnen de perken, mits ze het met één aggregaat en een camping zonder stroomvoorziening doen. "We verwachten ergens tussen de 8000 en 10.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen", legt organisator Rick van der Velden uit. "Tenminste, als het goed weer is."

Wie een evenement organiseert, moet tegenwoordig altijd even een afspraak plannen voor een stikstofanalyse. Kort gezegd: hoe veel last gaat de natuur hebben van jouw evenement? Als je een festival op 20 kilometer van een Natura2000-gebied houdt, kan dat namelijk toch zorgen voor extra neerslag daar. En aangezien in Nederland zo'n 160 Natura2000-gebieden zijn, zit je al vrij snel in zo'n zone.

Dat klinkt allemaal niet heel moeilijk voor het gratis festival in Wintelre, maar het euvel zit vooral in het geregel bovenop de gebruikelijke organisatie. "We zijn een gratis festival, dus voor ons zit het vooral in de kosten van die stikstofanalyse", voegt Van der Velden toe. Het inhuren van een erkend bedrijf gaat ten koste van het festivalbudget.

Lang verhaal kort: ook de ELE Rally moet, net als zo'n dorpsfestival, goed rekening houden met die stikstofuitstoot. Alleen wordt de stikstofuitstoot van de rally niet voor het hele evenement berekend, maar per klassementsproef. "En dat beeld van ronkende dieselmotoren klopt allang niet meer", meent organisator Paul Palthe.

Zo heeft de ELE Rally de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzaamheid, bijvoorbeeld door een elektrische rally in het leven te roepen. "Ik denk dat er in totaal misschien één of twee dieselauto's meedoen", zegt Palthe. "Daarnaast staan onze toeschouwers verspreid over 10 tot 20 kilometer terrein en sluiten we wegen rond ons circuit af."

Met gemiddeld 1000 toeschouwers per rally levert dat geen piekbelasting op. Het zijn wel veel poppetjes, maar verdeeld over een groter gebied. Palthe: "Dus onze uitstoot was nihil."