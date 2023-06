Domper voor Tim van Rijthoven en Libéma Open: titelverdediger meldt zich af

Tim van Rijthoven zal later deze maand zijn titel op de Libéma Open niet verdedigen. De 26-jarige tennisser uit Roosendaal kampt al langer met een elleboogblessure en heeft zich nu afgemeld voor het toernooi in Rosmalen, waar hij vorig jaar vriend en vijand verraste door de finale te winnen.

"Met pijn in mijn hart heb ik me moeten afmelden", laat Van Rijthoven weten in een verklaring. "Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn en wilde niets liever dan mijn titel verdedigen. Helaas heeft mijn elleboog meer tijd nodig om volledig te herstellen."

Een flinke tegenvaller voor de Roosendaler, die vorig jaar definitief doorbrak met zijn opvallende zegetocht. In de finale was hij destijds in twee sets te sterk voor wereldtopper Daniil Medvedev. Even later was er een nieuw hoogtepunt voor Van Rijthoven, toen hij een wildcard kreeg voor Wimbledon. Daar was het uiteindelijk Novak Djokovic die in de vierde ronde te sterk bleek.

Sindsdien gaat het een stuk moeizamer voor Van Rijthoven. Zo kwakkelt hij al langere tijd met zijn rug en speelt nu dus de aanhoudende elleboogblessure hem parten.

Ook voor de Libéma Open is het een tegenvaller. De plek van de Brabander wordt ingenomen door Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 9 van de wereld. Het toernooi begint 10 juni en eindigt op de 18e.