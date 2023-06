Geen Tour de France voor Steven Kruijswijk na botbreuken door valpartij

Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft bij een val in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné zijn sleutelbeen en bekken gebroken. De 35-jarige wielrenner van Jumbo-Visma kan daardoor niet starten in de Tour de France die op 1 juli in Bilbao van start gaat.

Kruijswijk kwam vroeg in de etappe ten val en kon niet meer verder. Na onderzoek in het ziekenhuis kwamen de breuken aan zijn sleutelbeen en bekken aan het licht.

Wilco Kelderman is waarschijnlijk de vervanger voor Kruijswijk in de selectie voor de Tour de France. De 32-jarige Kelderman, die na een val in het voorjaar niet fit genoeg was om te starten in de Giro d'Italia, was al aangewezen als reserve.

Heel vervelend

"Het is een grote aderlating voor het team", zei ploeggenoot Christophe Laporte die met een vierde plaats de leiding behield in het Critérium du Dauphiné. "Maar vooral persoonlijk is het heel vervelend voor Steven."

Kruijswijk, die vorige maand zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengde, moest vorig jaar afstappen in de Tour de France na een val in de vijftiende etappe. Hij liep toen breuken in het sleutelbeen en schouderblad op en had een ontwrichte schouder.

Een jaar eerder moest hij ziek opgeven in de Tour. In 2019 eindigde Kruijswijk als derde in de Tour de France achter Egan Bernal en Geraint Thomas.