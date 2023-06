12 bewoners van één straat mogen een miljoen euro verdelen

Twaalf inwoners van Liempde zijn met de neus in de boter gevallen. Deze gelukvogels wonnen in Postcode Loterij de Superpostcodeprijs van 1 miljoen euro. Het gaat om de inwoners die meespelen met postcode 5298 CS en dat is de straat Nieuwe Erven in Liempde.

De winnaars werden tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala verrast door Postcode Loterij-ambassadeurs Nicolette van Dam en Martijn Krabbé. Tegen het einde van het programma werden winnaars uit Liempde op het podium geroepen en kregen zij een cheque van 66.666 euro per lot overhandigd.

Jan en Franka spelen al heel wat jaartjes mee met de Postcode Loterij: "17 jaar geleden viel de PostcodeKanjer in Liempde. Toen wonnen we ook al een leuk bedrag. We hadden totaal niet verwacht dat het nog eens zou gebeuren."

Ook Marit en haar vriend vallen in de prijzen. ''Dit is zo een leuke verrassing in een bijzondere week, we gaan namelijk vrijdag trouwen. Deze prijs is dus heel mooi meegenomen."

Ook winnaars in Boekel

Het lot was dit keer onze provincie goed gezind, want ook inwoners van Boekel vielen in de prijzen. Daar wonnen tien deelnemers in de Spechtstraat (postcode: 5427 VK) de PostCodeStraatprijs. Per lot mogen ze 25.000 euro op hun spaarrekening bijschrijven. Bovendien werd onder de winnaars ook een BMW verloot.

Frans en Henny winnen niet alleen 25.000 euro, maar ook de BMW. "We hebben vijf kleinkinderen dus die gaan we in de watten leggen. En we zouden graag samen op vakantie willen in eigen land."