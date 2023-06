Luuk blijft bizarre ontknoping van de basketbalcompetitie voor altijd bij

Luuk van Bree uit Helmond was vorige week bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor misschien wel de meest bizarre ontknoping in de geschiedenis van het Nederlandse basketbal. Hij bezorgde daarmee zijn club ZZ Leiden de landstitel. In de slotfase van de finale maakte zijn team een achterstand van 16 punten op Donar uit Groningen goed, waarvan Luuk 13 punten op zijn naam schreef.

"Ik heb de wedstrijd een aantal keer rustig terug moeten kijken om alles op een rijtje te zetten”, vertelt de 27-jarige profbasketballer. Hij zat niet eens lekker in de wedstrijd, maar de laatste twee minuten maakte hij dus 13 punten. De winnende bal werd in de allerlaatste seconde door de basket gegooid. “Onze hal ontplofte na het eindsignaal. Supporters kwamen schreeuwend van vreugde het veld op. Niemand op de tribune had verwacht dat wij dit nog zouden winnen." Luuk vertelt hoe de ontknoping tot stand kwam: "Je hebt niks aan negatieve gedachten en we zijn heel opportunistisch gaan spelen. Ik ben gaan focussen op het zo snel mogelijk afpakken van de bal, persoonlijke fouten maken en driepunters gooien. Maar dat we uiteindelijk wonnen, had ik niet meteen in de gaten."

De 27-jarige Helmondse prof ziet dit kampioenschap als het hoogtepunt in zijn carrière. “Ik heb al heel veel wedstrijden gespeeld en nog veel meer op televisie gekeken, maar zo’n bizar slot heb ik nog nooit gezien." Na afloop van de wedstrijd kreeg hij ontzettend veel reacties: "Ook van mensen die normaal gesproken geen basketbal kijken. De wedstrijd zal in de toekomst nog vaak worden uitgezonden en mijn naam blijft verbonden aan deze historische prestatie. Daar ben ik trots op.” Ondanks zijn heldenrol blijft de 2,03 meter lange Brabander bescheiden. “Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. We hebben het kampioenschap natuurlijk goed gevierd, maar we willen nu ook het gezamenlijke kampioenschap van België en Nederland winnen. De finaleplaats is bijna binnen, dat mag geen probleem zijn. Al weet je het nooit, dat hebben wij wel laten zien.”

Luuk speelde vijf jaar in Spanje en Amerika, waarna hij in 2020 bij zijn huidige club terechtkwam. Daar heeft hij nog een eenjarig contract. Daarna houdt hij rekening met een nieuw buitenlands avontuur. "Een langer verblijf in Nederland of België kan ook, want het gaat er hier steeds professioneler aan toe. Maar ook het buitenland kan interessant zijn, als de aanbieding sportief en financieel bij me past."