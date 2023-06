Boekhouder liet 5 miljoen euro verdwijnen om afperser rustig te houden

Patrick H. (52) uit Bladel zou dit jaar 25 jaar in dienst zijn geweest bij KempenPlus, de sociale werkvoorziening voor verschillende Kempengemeenten. Maar het liep anders. Patrick is inmiddels ontslagen omdat hij 5 miljoen euro verduisterde bij zijn werkgever. Rijk werd hij er niet van. Al het geld nam hij op en gaf hij direct aan Wil H. (55). Die zou hem jarenlang hebben bedreigd en afgeperst. Justitie wil dat beide mannen de cel in gaan.

Honderden overboekingen en tientallen stortingen deed Patrick H. sinds 2007. De eerste keer was volgens hem het moeilijkste. Maar daarna werd de drempel steeds lager voor de boekhouder van het Bladelse bedrijf.

H. legde dinsdag in de rechtbank in Den Bosch uit dat hij steeds hetzelfde te werk ging: hij maakte het geld van een factuur over naar zijn eigen bankrekening. De benodigde tweede handtekening werd altijd zonder moeilijke vragen gezet en niemand zag dat het rekeningnummer van de boekhouder zelf was. Daarna werd het geld ook aan de crediteur overgemaakt en moest Patrick dat kasverschil in de boekhouding repareren. Zo gingen miljoenen naar de rekening van H. Ook verduisterde hij nog eens vier ton aan contant geld.

In 2019 liep H. tegen de lamp, nadat de ABN AMRO Bank de transacties niet meer vertrouwde.

Dubbelleven

Patrick H. leidde een dubbelleven, vertelde hij de rechters. Aan de ene kant leefde hij een normaal leven met zijn gezin in Bladel. Maar er was ook een duistere kant: dorpsgenoot Wil H. (55) maakte hem al sinds zijn middelbare schooltijd het leven zuur, beweerde Patrick. De pesterijen werden erger en Patrick zou zelfs zijn bedreigd en afgeperst. Hij voelde een enorme druk, die hij probeerde te sussen met geld.

Steeds meer geld, bleek uit het dossier. Maar dat liep op van 700 euro in de maand naar 2500 euro in de week. Toen de druk steeds hoger werd en Wil H. steeds vaker dreigde, boekte Patrick steeds meer geld over naar zijn eigen rekening.

In 2015 was dat ruim anderhalve ton, maar dat liep in de jaren daarna heel snel op: van anderhalf miljoen in 2018 naar bijna twee miljoen in 2019.

Luxe leven

Hij kon er niet zomaar mee stoppen, verklaarde Patrick. Hij leefde in angst en was de enige die wist van de bedreigingen. Zijn vrouw, collega’s en andere mensen uit het dorp hadden geen idee.

Maandag stond Patricks ‘pestkop’ al voor de rechtbank. Hij bleek er, ondanks een WIA-uitkering van 14.000 euro per jaar, een luxe leven op na te houden. De man woonde in Weert waar hij zijn huis verbouwde voor acht ton, luxe auto’s had en een prachtig aangelegde tuin.

Hoe dat kon, kon Wil H. niet zeggen. Het OM ziet hem dan ook als de kwade genius achter het hele verhaal en eiste een celstraf van vijf jaar. Uit het onderzoek bleek dat Patrick alle rekeningen van Wil betaalde en in feite zijn huishouden draaiende hield, inclusief diens vrouw en kinderen.

'Slappe lul'

De officier van justitie vond de strafeis voor Patrick H. moeilijker. De boekhouder heeft duidelijk last van de angsten die hij nog altijd uitstaat. Hij vertelde honderduit over wat hij had gedaan. Hij heeft enorm veel spijt en noemde zichzelf ‘een slappe lul’ omdat hij jarenlang niet op durfde te staan tegen Wil H. Dat hij daarmee iedereen benadeelde, vindt hij heel erg.

Een schadevergoeding was volgens het OM niet op zijn plaats. Patrick H. zelf leidde geen luxe leven, want hij sluisde het geld rechtstreeks door naar zijn kwelgeest. Wel vond de aanklager een gevangenisstraf van een jaar op zijn plaats. Patrick had, zeker in het begin van de fraudepraktijken, andere keuzes moeten maken.

Patrick vroeg de rechter in zijn laatste woord om hem niet naar de gevangenis te sturen. Hij vindt zichzelf al meer dan 35 jaar een gevangene door de bedreigingen van Wil H. Hij heeft inmiddels een nieuwe baan en probeert drie jaar na zijn arrestatie zijn leven weer een beetje op te pakken met zijn gezin.

De rechtbank doet op 6 juli uitspraak.