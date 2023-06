Zuigslang vliegt na klapband van vrachtwagen en raakt fietser

Een fietser is dinsdagmiddag op de Altenaweg in Gilze gewond geraakt, toen een slang van een vrachtwagen losraakte. De truck kreeg even daarvoor een klapband en door de schok schoot de slang los.

De fietser werd onder meer aan zijn hoofd geraakt en is even later door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de man eraan toe is. Door het onderzoek van de politie was de weg een tijdje afgesloten.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision