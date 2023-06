Stuurknuppel zweefvliegtuig liet los tijdens lesvlucht, blijkt na onderzoek

Een leerling van de zweefvliegclub in Nistelrode had vorig jaar tijdens een lesvlucht ineens de stuurknuppel in zijn hand, die plots was losgeraakt. Het liep met een sisser af. De instructeur kon de stuurknuppel van het zweefvliegtuig terugplaatsen en de vlucht kon daarna worden voortgezet. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat dinsdag is gepresenteerd.

Het gebeurde allemaal op 4 juni vorig jaar tijdens een instructievlucht met een ASK 13. Het vliegtuigje was aan het opstijgen aan een lier, toen op vijftig meter hoogte spontaan de stuurknuppel losliet. Daar moet normaal gesproken een speciale handeling voor worden verricht en zou in de lucht eigenlijk niet moeten kunnen gebeuren.

“Er vloog een ervaren instructeur mee die al 40 jaar vliegt.”