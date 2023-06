Vrachtwagen en auto's botsen op A58, weg weer vrij

De A58 van Eindhoven naar Tilburg was dinsdag aan het einde van de middag dicht. Bij Moergestel was een ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en twee auto's. De ANWB verwachtte dat de weg tot na de avondspits dicht zou blijven, maar iets voor vijf uur was de weg weer vrij.

De drie voertuigen zijn rond vijf uur meegenomen door een berger. Verkeer vanaf Eindhoven kreeg toen nog te maken met ruim uur vertraging. Aan de andere kant, van Tilburg naar Eindhoven, stond volgens Rijkswaterstaat een kijkersfile van zo'n halfuur.