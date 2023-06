Armin werkt voor de Luisterlijn en krijgt soms tranen in zijn ogen

Armin (68) belt 4 uur per week met mensen die hij niet kent om hen een luisterend oor te bieden. Hij is vrijwilliger bij de Luisterlijn, een dienst voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. De vrijwilligers hebben het drukker dan ooit en daarom zijn ze op zoek naar nieuwe collega's. “Zodra ik de telefoon neerleg, rinkelt hij alweer voor het volgende gesprek”, zegt Armin.

De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn er dag en nacht voor mensen die op dat moment bij niemand met hun verhaal kunnen of durven aankloppen. “Het enige wat ik doe is luisteren zonder dat ik een mening, oordeel of verwijt heb”, zegt Armin die al ruim 1000 gesprekken heeft gevoerd de afgelopen jaren. Als de 68-jarige vrijwilliger achter zijn computerscherm kruipt en inlogt, gaat de telefoon direct. “Goedemiddag, met de Luisterlijn”, zegt Armin rustig. “Vroeger nam ik altijd vrolijk de telefoon op, maar dat doe ik nu neutraler. Want in de meeste gevallen bellen mensen over minder vrolijke dingen.” De gesprekken variëren van eenzaamheid, verslaving en rouw tot actuele thema’s zoals de inflatie of oorlog in Oekraïne.

“Ik ga mijn eigen leven dan herwaarderen.”

Armin hoort soms de meest schrijnende en pijnlijke verhalen. Een gesprek van jaren geleden herinnert de vrijwilliger zich nog goed. Hij belde die dag met een vrouw die in korte tijd haar man en zoon was verloren. Daardoor kwam ze in de financiële problemen en dreigde ze dakloos te raken. Verder had ze geen contact met familie of vrienden. “Ik dacht meteen hoe het voor mij zou zijn als ik mijn vrouw, kind en huis kwijt zou raken”, vertelt Armin. “Ik ga mijn eigen leven dan herwaarderen, maar die gedachte moet je aan de kant zetten voor jouw beller. Maar je kunt je daardoor wel beter inbeelden hoe het voor iemand is en een beter gesprek voeren.” “Ik weet nog dat ze aan het eind van het gesprek zei dat het er echt toe heeft gedaan dat ik er voor haar was. Dan krijg ik ook tranen in mijn ogen.”

“Na een echt heftig gesprek ga ik pianospelen.”