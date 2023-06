Man (21) scheurt onder invloed met 162 kilometer per uur over de weg

Een beginnend bestuurder is door de verkeerspolitie betrapt op te hard rijden op de A17 bij knooppunt Noordhoek, tussen Fijnaart en Zevenbergen. De 21-jarige man uit de omgeving van Rotterdam reed 162 kilometer per uur over een weg waar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. De wegpiraat was ook onder invloed van cannabis.

Het is volgens de verkeerspolitie de derde keer dit jaar dat de bestuurder is betrapt op rijden onder invloed van cannabis. Het stuur van zijn auto was vervangen door een sportexemplaar zonder airbag en de auto had geen uitlaatdemper meer. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en melding bij het CBR gemaakt.