112-nieuws: vrachtwagens weggestuurd • truck rijdt stapvoets over snelweg

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

01.28 Vrachtwagenchauffeurs weggestuurd Een weginspecteur van Rijkswaterstaat moest afgelopen nacht diverse vrachtwagenchauffeurs wegsturen van vluchtstroken waarop zij hun vrachtwagen hadden geparkeerd. Bij verzorgingsplaats Kloosters langs de A58 bij Oirschot ging het om acht trucks, evenals op de vluchtstrook bij verzorgingsplaats Oeienbosch langs de A67 bij Veldhoven. Bij verzorgingsplaats Leijkant langs de A58 bij Tilburg stond er ook een truck waar dit niet mag en ditzelfde was het geval op de vluchtstrook van verzorgingsplaats Velder langs de A2 bij Liempde.