112-nieuws: wielrenner aangereden in Haps • motor rijdt door na ongeluk

Een 28-jarige man is dinsdagavond rond half acht gewond geraakt op de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen na een ruzie met meerdere mannen. Hij is even later gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies voorafging aan de ruzie, wordt nog onderzocht. De politie arresteerde later op de avond twee mannen van 24 en 28 jaar.