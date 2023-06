5 tips om tropische hitte uit je huis te houden

Dertig graden of zelfs nog warmer: tropische temperaturen worden er dit weekend verwacht in Brabant. Dat is genieten voor de hitte-aanbidders, maar flink behelpen voor wie het binnen koel wil houden. Hoe je dat doet zonder een airconditioning op volle toeren te laten draaien, dat leggen we je hier uit.

Gelukkig zijn er allerlei trucjes om de hitte deels buiten je huis te houden. Het allerbelangrijkste is misschien wel: “Begin op tijd. Eigenlijk al voordat je huis warm is", zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. “Een huis heeft een bufferende werking. Als het buiten warm wordt, duurt het even voor je huis ook echt warm is. Maar daarna duurt het ook lang voordat je huis weer afkoelt."

1. Ramen en deuren dicht

Aan de slag, dus! Als er één tip is die Knol wil meegeven, is het wel: houd ramen en deuren overdag dicht. “Dat voelt gek, omdat je meestal je ramen openzet als je je huis wilt afkoelen. Maar het is nu buiten warmer dan binnen. Als je dan je ramen en deuren opent, laat je de warme lucht juist binnen.”

Helemaal geen frisse lucht hoeft gelukkig ook niet. “Als het 's avonds en 's nachts afkoelt, kan je alles openzetten. Als het buiten kouder is dan binnen kan alles open.” Verderop vertellen we de beste manier om dat te doen.

2. Zonwering of gordijnen

Het is zaak om je huis tegen de zon te beschermen, bijvoorbeeld door zonwering of parasols. Dan hebben die tropische zonnestralen geen kans warmte in huis af te geven.

Wie deze spullen niet heeft, kan het best de gordijnen te sluiten. Dat is misschien niet zo gezellig, maar het heeft wel nut. Pas hierbij wel op: als je je gordijn weer opendoet, komt de warme lucht tussen het raam en het gordijn zo je huis in.

3. Was buiten drogen

Dan heeft Knol ook een iets minder voor de hand liggende tip: laat je gewassen kleren niet binnen drogen. “Als je dat wel doet, stijgt de luchtvochtigheid. Hierdoor wordt het binnen drukkend warm en stijgt de gevoelstemperatuur", zegt Knol.

4. Groene tuin

Ook de tuin kan meehelpen je huis koel te houden: “Een groene tuin kan enkele graden koeler zijn.”

5. 's Nachts ventileren

En dan nu hoe je 's nachts je huis extra kan laten afkoelen. De ventilator speelt daar volgens Lisanne Havinga een belangrijke rol in. Zij is assistent-professor Building Performance (gebouwprestaties) aan de Technische Universiteit in Eindhoven.

Als het 's avonds eenmaal is afgekoeld, adviseert ze om boven én beneden ramen te openen. Zet de ventilator in de bovenste kamer op ongeveer anderhalf tot twee meter afstand van het raam.

“Het klinkt raar, maar richt die ventilator dan óp het openstaande raam. Daardoor ontstaat een onderdruk in de andere ruimtes. Een soort schoorsteeneffect dat de warme lucht aanzuigt en afvoert. Je kunt ook de wekker zetten en het in de vroege ochtend doen.” Maar pas hierbij wel op. Je wilt natuurlijk ook geen inbrekers in je huis hebben.