Bewapende militairen en Chinooks nemen de binnenstad van Den Bosch over

Militairen die met een Chinook-helikopter een legerauto komen afleveren. Rode Baretten die op de Markt patrouilleren. Het is allemaal onderdeel van een oefening van defensie in en rond de binnenstad van Den Bosch. “We willen oefenen tussen de bevolking, net zoals op echte missies”, legt majoor Jelmar den Boer uit.

De Rode Baretten, de elitetroepen van de landmacht, bevoorraden militairen die zich achter vijandelijke linies bevinden. Met helikopters bezorgen zij munitie, legervoertuigen en pallets met eten en drinken bij de troepen. Normaal oefenen ze daarvoor in hun kazerne in Schaarsbergen of in de bossen, maar deze week doen ze dat midden in de Bossche binnenstad. Majoor Den Boer: “Wij trainen voor missies in bijvoorbeeld Irak, Afghanistan of Mali. Daar werken de Rode Baretten samen met de lokale bevolking. Om zo echt mogelijk te oefenen, doen ze dat nu ook midden in het centrum tussen de inwoners en bezoekers van de stad.”

“Op deze manier willen wij laten zien wat wij doen.”

De oefening begon maandagochtend om zes uur. De elitetroepen moesten onder meer voorraden vervoeren met een boot over De Dieze en abseilen van de Sint-Jan. “We trainen in de stad heel anders dan in een bos, dus de troepen wisten vooraf niet wat ze konden verwachten. Tijdens een echte missie weten ze dat natuurlijk ook niet.” Veel omstanders keken hoe de Rode Baretten oefenden. Een enkeling werd er zelfs bij betrokken. “Ik werd door de militairen aangehouden”, vertelt Gerard uit Den Bosch lachend. “Toen ik met mijn auto in de binnenstad reed, moest ik uitstappen en alle deuren openmaken. Daarna vroegen ze of ze mijn auto mochten controleren.”

“De wapens doen mij denken aan mijn diensttijd.”

De meest spectaculaire oefening was woensdag op de Pettelaarse Schans. Bewapende militairen leverden met een Chinook een pallet met bevoorrading en een legerauto af. “Vaak zien mensen ons wel rijden of oefenen, maar het is vrij lastig om met ons in contact te komen”, zegt Majoor Den Boer. “Op deze manier willen wij laten zien wat wij doen en met mensen het gesprek aangaan over ons werk.” Dat is gelukt, want tientallen Bosschenaren kwamen op de oefening met de Chinooks af. “Ik hoor af en toe die helikopters over mijn huis vliegen in Rosmalen. De afgelopen dagen ook, dus ik wil ze nu wel even van dichtbij bekijken”, zegt Corrie. Ook konden Bosschenaren een kijkje nemen bij de verschillende tanks, bevoorradingswagens en wapens. “Ik was scherpschutter, dus nu ik zo’n geweer in mijn handen heb, moet ik weer denken aan mijn diensttijd”, zegt bezoeker Leo enthousiast nadat hij een foto heeft gemaakt met een van de wapens.