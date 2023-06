Glenn Coldenhoff is nu vader, maar blijft toch risico's nemen

Glenn Coldenhoff draait al heel wat jaartjes mee, maar dit seizoen is de MXGP voor hem toch anders. Zijn vrouw Nikki beviel onlangs van hun eerste kindje en dat brengt verandering met zich mee. "Fysiek hard trainen en wedstrijden rijden gaat absoluut niet samen met weinig tot geen slaap", zo ondervindt de motorcrosser uit Best.

Na de eerste trainingsronde op circuit De Landsard in Eindhoven lepelt Glenn Coldenhoff op een krukje tevreden wat stukjes fruit uit een plastic bakje. Hoewel zijn toekomst bij het team van Yamaha onzeker is, gaat het lekker met de coureur uit Best. Niet veel later wordt duidelijk waarom.

Als hij in de verte zijn vrouw Nikki met kinderwagen ontwaart, beginnen de ogen van Colgenhoff te stralen. Het stel werd op 6 maart de trotse ouders van dochter Faye.

Ze hadden mazzel. "Ik kon gelukkig bij de bevalling zijn", zo vertelt de motorcrosser. "Maar anderhalve dag later moest ik alweer naar Argentinië omdat ik geen wedstrijden kan missen. Het is best lastig om op zo'n moment weg te moeten. Maar als ik mijn helm opzet, ben ik alleen nog maar met de wedstrijd bezig."