Haringvlietbrug gaat acht weken dicht: ‘Een enorme operatie'

Acht weken lang krijgen iedere dag 66.000 voertuigen last van de afsluiting van de Haringvlietbrug, die het westen van Brabant verbindt met Rotterdam. Vanaf vrijdagavond tot en met vrijdag 4 augustus is de brug dicht. Dan worden onder andere de brugklep en het mechanisme voor het openen en sluiten vervangen. “Het is een enorme operatie.”

Wanneer je over de Haringvlietbrug rijdt merk je er niet veel van, maar in en onder de brug wordt al maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen. Omgevingsmanager Diana Wonnink van Rijkswaterstaat: “Het is een erg drukke verbinding en op deze manier proberen we de afsluiting van de brug zo kort mogelijk te houden."

De brug, die in 1964 is geopend, is ondertussen aan renovatie toe. “We houden de staat van de brug goed in de gaten en zien dat deze nu echt aan een opknapbeurt toe is. Door de jaren heen is het verkeer op de brug veel drukker en zwaarder geworden en dat heeft zijn gevolgen.”

Sinds augustus 2021 gelden er al verkeersmaatregelen op de brug. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur en zijn de rijstroken versmald. “Op 1 januari zijn we begonnen met het verwijderen van de oude installaties uit de brugkelder. Daarom kan de brug sinds die dag ook niet meer open voor grotere schepen.”

De brugkelder die inmiddels bijna leeg is, is een ruimte met alle apparatuur om de klep omhoog te krijgen. “Aan de zijkant van de kelder is een gat gemaakt. Daardoor kunnen we, terwijl het verkeer nog over de brug rijdt, oude kabels en bewegingsapparatuur alvast weghalen.”